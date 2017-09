Wakker Emmen wil duidelijkheid over hondenstrandje

EMMEN - Wakker Emmen wil duidelijkheid van het college van B&W op de vraag of honden op het zogenaamde hondenstrandje bij de Grote Rietplas toegestaan zijn.

Onlangs werd volgens Wakker Emmen bekend dat de gemeente een aantal hondenbezitters heeft weggestuurd bij het strandje aan het Snippenveld, terwijl dit al jarenlang gebruikt wordt als zwemplek voor honden. Hondenbezitters zijn een petitie gestart met als doel bij de Grote Rietplas te mogen komen met hun viervoeter.Raadslid Eddy de Vries van Wakker Emmen zou graag zien dat hondenbezitters een plek krijgen bij de recreatieplas. "Er zijn vele verschillende doelgroepen die gebruik maken van de recreatieve functie van de Rietplas. Ook hondenbezitters horen hier een goede plek te krijgen. Het strandje in de nabijheid van het Snippenveld geeft weinig overlast en wij zouden graag zien dat hier ruimte wordt geboden voor honden", zegt De Vries.Een woordvoerster van de gemeente Emmen liet eerder aan RTV Drenthe weten dat honden gewoon welkom zijn en los mogen lopen, maar niet via het zand het water in mogen. Dat mag alleen als de dieren via het gras gaan. Volgens de initiatiefneemster van de petitie is dat niet mogelijk.Wakker Emmen zegt de petitie te steunen en de zaak aan de kaak te stellen bij het college van B&W.