Catawiki verwacht bijna 100.000 euro voor Kuifje-strip

Het album kan het duurste Kuifje-stripboek ooit worden (foto: Catawiki)

ASSEN - Een bijzonder exemplaar van het Kuifje-album 'L'ille Noire' wordt deze week bij Catawiki geveild. De veilingsite verwacht dat het album uit 1943, dat bekend staat als de 'alternatieve editie' van het Kuifje-verhaal De Zwarte Rotsen, bijna 100.000 euro op kan leveren.

Wereldwijd zijn volgens Catawiki nog maar drie exemplaren van dit album bekend. ''Het album werd in 1943 op vraag van tekenaar Hergé (1907-1983) in een privé oplage van slechts tien stuks gedrukt en was bedoeld om naar kranten te sturen die het konden gebruiken voor de publicatie", vertelt Patrick Vranken, stripboekenexpert bij Catawiki.



In veilige staat

"Het album dat wij veilen werd nooit verstuurd en is later door Hergé gebruikt als werkdocument om een moderne versie van het originele album voor te bereiden. Het album in de veiling staat daarom vol met gecorrigeerde plaatjes en handgeschreven opmerkingen."



Catawiki verwacht dat de opbrengst van het album kan oplopen tot maar liefst 95.000 euro. Daarmee zou dit stripboek het duurste Kuifje-album ooit worden.