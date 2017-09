Minister hoeft niet op te treden tegen bandenbedrijven om tijgermug

ASSEN - Minister Edith Schippers van Volksgezondheid hoeft niets te doen tegen bedrijven die per ongeluk Aziatische tijgermuggen importeren. De muggen komen vaak tegelijkertijd met autobanden ons land binnen,

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) oordeelde dat de minister niet bevoegd is om op grond van de Warenwet maatregelen tegen die bedrijven te nemen.De zaak was aangespannen door het Platform Stop Invasieve Exoten tegen minister Schippers. Het platform wilde de minister dwingen actie te ondernemen tegen bedrijven die de tijgermug naar Nederland importeren.Er werden dit jaar al meerdere tijgermuggen gevonden in Nederland, waaronder in Assen Volgens het CBb kan de minister enkel op grond van de Warenwet optreden als het gebruik van de banden vermoedelijk tot gevaar voor consumenten leidt. Het meeliften van de mug staat volgens het college los van het gebruik van de banden.Het gevaar dat met gebruikte autobanden ook tijgermuggen meeliften naar Nederland, wordt namelijk veroorzaakt door de import van die banden uit gebieden waar de mug voorkomt en niet door het gebruik ervan. Het CBb sprak zich niet uit over of de minister op andere manieren maatregelen tegen de mug zou moeten treffen.