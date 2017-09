OM eist boete en rijontzegging voor Makkingase die botsing veroorzaakt

De vrouw gebruikte kort voor het ongeval haar mobiele telefoon om te appen (foto: Pixabay.com)

ASSEN - Het Openbaar Ministerie verwijt een 26-jarige vrouw uit Makkinga onoplettend rijgedrag. Daardoor heeft zij een ongeluk veroorzaakt in Smilde.

De vrouw zag op 23 maart van vorig jaar te laat dat voor haar op de Rijksweg een rij auto’s stilstond. Ze botste op de achterste wagen.



Appen achter het stuur

De vrouw wist zelf niet waardoor zij is gebotst. "Ik voelde ineens een klap", zei ze tegen de rechters. De officier wist wel hoe dit kwam. De vrouw had kort voor de botsing op haar mobiele telefoon zitten appen. In haar uitgelezen telefoon kwamen meerdere berichten naar voren.



Niet teruggerekend

De vrouw erkende dat zij ver voor het ongeval twee berichtjes had verstuurd, maar niet kort voor de botsing. "Ik appte toen ik voor de rotonde stilstond. Daarna lag mijn telefoon in de tas en stond dat ding op stil." De officier twijfelt aan haar verklaring. Er is echter onvoldoende teruggerekend wanneer daadwerkelijk de berichten zijn verstuurd. De officier kan niet hard maken dat WhatsApp in het verkeer de oorzaak is geweest van het ongeval.



Whiplash

Door de botsing liep een bestuurder van een andere auto een whiplash op. Vaststaat volgens de officier dat de vrouw onvoldoende heeft opgelet. Hiervoor moet ze volgens de officier een boete van duizend euro en een rijontzegging van drie maanden opgelegd krijgen.



De rechter beslist op 3 oktober.