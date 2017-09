Topjaar voor zwembaden in gemeente De Wolden

ZUIDWOLDE/DE WIJK - Het is een goed jaar geweest voor de zwembaden in de gemeente De Wolden.

Ondanks dat het een wisselvallige zomer was, hebben alle drie de zwembaden volgens de gemeente meer bezoekers getrokken dan een jaar geleden.De Waterlelie in Zuidwolde verwelkomde bijna 49.000 gasten. Normaal gesproken zijn dat er zo'n 44.000. Zwembad De Slenken in De Wijk telde net iets meer dan 30.000 bezoekers. Dat waren er 5.000 meer dan vorig jaar. Deze twee zwembaden draaiden dit jaar overigens voor het eerst zelfstandig . "Voor iedereen was het natuurlijk het eerste jaar in deze nieuwe situatie. Het was soms best ingewikkeld, maar het is gelukt en wij zijn hartstikke trots op al onze vrijwilligers", reageert Bouwina Harthoon van De Slenken.Het zwembad in Ruinen registreerde 24.000 zwemmers, ongeveer 20 procent meer. "De stijgende lijn zit er goed in. Er komen ook steeds meer mensen naar het zwembad, die constateren dat het er gezellig, plezierig en gemoedelijk is", zegt voorzitter Roel Wiekema.