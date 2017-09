'Weg met de verplichte leeslijst'

Schrijver Auke Hulst praat met VWO-leerlingen Foto: RTV Drenthe/Marjolein Lauret

ASSEN - "Het boeit me niet zo." "Ik kijk toch liever een film." "Ik lees alleen de boeken die verplicht zijn." Dat zijn enkele antwoorden van jongeren op de vraag of ze weleens een boek lezen. Te weinig, is de conclusie van het Dr. Naussau College in Assen. Om ze te stimuleren, werd schrijver Auke Hulst uitgenodigd op de locatie Quintus.

Uit het dagelijks leven ontsnappen

Auke Hulst is schrijver van onder andere 'Jij en ik en alles daartussenin'. Hij las voor uit dat boek voor vier klassen VWO. "Ik heb als kind erg veel gelezen, vooral science-fiction. Lezen zorgt er voor dat je uit het dagelijks leven kan ontsnappen. Sterker nog, het bepaalt hoe je later in het leven staat."



Dat gegeven wordt beaamd door een jongen: "Je zit voor even in een andere wereld."



Verplichte leeslijsten

Hulst vindt vooral de verplichte leeslijsten verschrikkelijk: "Die lijsten zijn er vooral voor de leraar, dat hij of zij niet heel veel boeken hoeft te lezen. Maar niemand heeft dezelfde smaak."



Hulst pleit dan ook voor lijsten die de leerlingen zelf mogen samenstellen.



Boekenkast op elke gang

Docent Nederlands Jeannette de Boer is het deels eens met Auke Hulst. "Met zo'n leeslijst helpen we de leerlingen een goede keuze te maken. Maar om ze niet teveel te beperken, staat er hier op elke gang een boekenkast waar je een boek naar je smaak kan pakken."



Veel leerlingen vonden de ochtend met schrijver Auke Hulst erg leuk, maar of ze er nou meer van gaan lezen? "Ik stap hier de deur uit en ben het weer vergeten."