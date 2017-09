Insluiper bejaardentehuizen naar kliniek voor veelplegers

De man uit Meppel moet de kliniek in (foto: ANP XTRA / Lex van Lieshout)

ASSEN/MEPPEL - Een 33-jarige man uit Meppel moet twee jaar naar de veelplegerskliniek. De verslaafde veelpleger bestal in Meppel twee vrouwen van 93 en 83 jaar oud.

De man heeft een strafblad van 25 kantjes. Hij kwam op 21 juni vrij. Dezelfde dag nog ging de man op dievenpad. Hij sloop een verzorgingstehuis binnen en nam uit de kamer van het 93-jarige slachtoffer een portemonnee met daarin 25 euro. Dit geld moet de man terugbetalen, vindt de rechter.



Paar honderd euro

Op diezelfde dag wandelde de man een ander bejaardentehuis binnen. Een 83-jarige vrouw die daar nog zelfstandig woont, was aan het koken. Ze miste later haar portemonnee met daarin 500 euro.



De agenten vonden de 33-jarige Meppeler in de buurt, achter een boom. Hij had 500 euro op zak, waarvan hij de herkomst niet kon verklaren.



Vastgelegd op camera

Bij het verzorgingstehuis, waar het eerste slachtoffer woont, was de insluiping op camera vastgelegd. De Meppeler werd op die beelden herkend. De rechtbank vond dat het tijd werd dat de Meppeler een langdurige klinische behandeling ondergaat. "Zijn leven is zozeer ontwricht. De man valt voortdurend in de herhaling wat betreft strafbare feiten."