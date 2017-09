Cel en tbs voor seksueel misbruik nichtjes

De man mag van de rechter niet onbehandeld terugkeren in de maatschappij (foto: Wolter Klok / RTV Drenthe)

ASSEN/MEPPEL - Een 41-jarige man uit Meppel moet voor ontucht en kinderporno een jaar de cel in. Daarnaast is de man tbs met voorwaarden opgelegd. ‘Hij mag niet onbehandeld terugkeren in de maatschappij’, zei de rechter.

De man was vaste oppasser van zijn twee nichtjes van 13 en 10 jaar oud. De schok was groot toen het oudste meisje in november van vorig jaar de ouders over het misbruik vertelde. Het misbruik zou vanaf juli 2015 een jaar lang zijn gebeurd. Niet alleen zij was betast, maar ook haar jongere zusje.



55.000 kinderpornografische beelden

Na de aanhouding vonden de agenten naaktfoto’s van de twee slachtoffers op de mobiele telefoon van de Meppeler. Thuis stonden nog eens 55.000 kinderpornografische afbeeldingen op de computer van de man.



De Meppeler moet beide slachtoffers een schadevergoeding van 5000 euro betalen.