Ontruiming TT Hall gaat niet door

ASSEN - Exploitant Gerard Stamsnijder draagt de TT Hall morgen over aan eigenaar Libéma, dat liet een woordvoerder van het bedrijf vanmiddag weten.

De ontruiming van het complex door een deurwaarder die voor morgen op de agenda stond, is daarmee van de baan. De exploitant probeerde vandaag via een kort geding om de ontruiming tegen te houden, maar hij verloor de rechtszaak.De eigenaar en de exploitant van de TT Hall liggen met elkaar overhoop over een lening die moet worden afbetaald aan de bank.Eigenaar Dirk Lips van Libéma zegt nog 1,8 miljoen euro aan achterstallige huur te krijgen van zijn oud-zakenpartner en huidige exploitant Gerard Stamsnijder, maar de exploitant ontkent dat. Lips legde de zaak voor aan de rechter en kreeg gelijk. De helft van de TT Hall is eigendom van Libéma. De andere helft was van Stamsnijder, maar daar heeft de bank beslag op laten leggen, omdat de lening voor het pand niet werd afbetaald. Libéma heeft inmiddels een bod uitgebracht op het deel dat in handen is van de bank, maar ook andere belangstellenden mogen bieden.Stamsnijder liet eerder weten zijn deel van het pand te willen kopen, maar het is onduidelijk of hij daarmee doorgaat. Hij was vandaag niet bereikbaar voor commentaar.De geplande evenementen in de TT Hall gaan volgens Libéma gewoon door.