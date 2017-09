De Miljoenennota: wat zit er in voor Drenthe?

Het bekende koffertje van de minister van Financiën (foto: ANP / Bert Maat)

DEN HAAG - Drenthe komt dit jaar welgeteld twee keer voor in de Miljoenennota. Maar iets nieuws valt er niet te lezen.

Voor de bereikbaarheid van het Noorden reserveert Den Haag 105 miljoen euro. Dat geld wordt verdeeld onder de provincies Drenthe, Groningen, Friesland, Flevoland en de gemeente Assen.



Daarvan is 89 miljoen euro bedoeld voor bereikbaarheidsprojecten, onder meer in Assen, en 16 miljoen voor de versterking van de economie in de regio. Het geld komt uit het pakket voor de Zuiderzeelijn. Nieuw is dit beleid daarmee niet, het geld komt nu alleen echt naar het Noorden.



Daarnaast wordt de aandacht gevestigd op onze provincie als het gaat over de huizenprijzen. Sinds het begin van de financiële crisis zijn de prijzen in Drenthe het op één na traagst gestegen. Alleen in Zeeland gaat het langzamer.



Extra aandacht voor gaswinning

In de troonrede die koning Willem-Alexander hield was speciale aandacht voor Groningen. Ook in de Miljoenennota gaat het over Groningen en de gaswinning.



De gaskraan gaat verder dicht, iets wat we al wisten. Goed nieuws voor de Groningers, voor het Rijk een financiële tegenslag. Jaarlijks wordt hierdoor acht miljard euro misgelopen.



Lekken

Ook dit jaar, hoe kan het ook anders, was de Miljoenennota eerder uitgelekt. Daardoor was er vandaag weinig nieuws te vertellen. Een aantal punten uit de nota:

- Nederlanders gaan er volgend jaar gemiddeld 0,6 procent op vooruit en de werkloosheid neemt verder af.

- Komend jaar gaan er al honderden miljoenen euro's extra naar de verpleegzorg.

- Basisschoolleraren kunnen rekenen op een salarisverhoging. Toch zijn ze daarmee niet tevreden en wordt er komende maand gestaakt.