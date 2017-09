'Den Haag moet niet alleen aandacht hebben voor de Randstad'

DEN HAAG/ASSEN - De Drentse gedeputeerden vinden dat er vanuit Den Haag meer aandacht moet zijn voor de regio's, en niet alleen de Randstad.

Dat zeggen zij in een reactie op de Miljoenennota, die vandaag op Prinsjesdag werd gepresenteerd. "De economie trekt heel hard aan, maar je moet de regio's gebruiken en niet de Randstad laten dichtslibben", zegt gedeputeerde Henk Brink. Zijn collega Cees Bijl sluit zich daarbij aan. "Niet alleen de Randstad telt."Drenthe komt twee keer voor in de nota, maar iets nieuws stond daar niet in. Vandaag werd wel definitief bekend dat Den Haag 105 miljoen euro reserveert voor de bereikbaarheid van het Noorden.Een snelle treinverbinding tussen het Noorden en de Randstad zit er vooralsnog niet in, maar Brink vindt nog steeds dat die nodig is. "Mark Rutte zei al dat die verbinding er niet komt , maar ik ben nog steeds van mening dat zo'n verbinding noodzakelijk is."Henk Jumelet en Cees Bijl hameren ook op het belang van landbouw voor de Drentse economie. "Het is de laatste keer dat landbouw niet in de troonrede en de Miljoenennota voorkomt", zegt Jumelet. "Dankzij een nieuwe minister van Landbouw moet dat er volgend jaar sowieso in." Bijl hoopt dat een eventuele minister van Landbouw als eerste naar Drenthe komt.Bijl is wel blij met anderhalf miljoen euro extra voor Drenthe. Dat geld komt uit het provinciefonds. "Dat is positief. Extra geld voor de zorg is belangrijk en we willen de onderwijskwaliteit verbeteren met meer geld." Tjisse Stelpstra is blij met de aandacht voor innovatie. "Dat is iets waar het Noorden al druk mee is, bijvoorbeeld met waterstof."Waar Stelpstra niet blij mee is, is de de speciale aandacht voor Groningen en de gaswinning in het gebied. "Als het probleem met gaswinning alleen daar speelt", zegt hij geërgerd. "Ik had liever iets gehoord over de nationale schadeafwikkeling."