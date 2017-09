Kinderbescherming over Amir: 'Hoop dat hij snel weer bij zijn ouders kan wonen'

ASSEN - De Raad voor de Kinderbescherming zegt te hopen dat de 10-jarige Amir zo snel mogelijk weer bij zijn ouders kan wonen.

De Kinderbescherming heeft Amir op 7 september uit huis geplaatst. "Dit kind heeft een ernstige ziekte", motiveert woordvoerder Robert Vonk de uithuisplaatsing.Morgen beslist de rechtbank in Assen of de uithuisplaatsing terecht is. Vonk schat dat de rechter in 90 procent van de gevallen tot hetzelfde oordeel komt als de Kinderbescherming. Als de rechter overgaat tot een ondertoezichtstelling, dan is dat meestal voor een jaar met als ingangsdatum 7 september.Amir is onder voorlopig toezicht gesteld van een voogd van het Nidos, een voogdij-instelling voor minderjarige asielzoekers. Zijn ouders hebben hem sinds de uithuisplaatsing twee keer een half uur mogen bezoeken.Advocaat Joancy Breeveld gaat bepleiten dat hij zo snel mogelijk met zijn ouders wordt herenigd. "Sommige mensen vinden dat zieke mensen in een ziekenhuis thuishoren, terwijl anderen vinden dat iemand thuis moet kunnen blijven. Het is een aflopende zaak. Hij is uitbehandeld. Laat de ouders de laatste fase bij hun kind zijn," aldus Breeveld.Veilig Thuis Drenthe heeft een melding gekregen over Amir, deze melding onderzocht en advies uitgebracht aan de Raad voor de Kinderbescherming. "Het onthouden van de juiste zorg is een vorm van kindermishandeling", zegt manager Kim Speekhout. Bij het eigen onderzoek van Veilig Thuis waren een onderzoeker, een gedragswetenschapper en een vertrouwensarts betrokken.Veilig Thuis krijgt ongeveer tweeduizend meldingen per jaar en gaat in vijfhonderd gevallen over tot een eigen onderzoek. De rest van de zaken wordt overgedragen aan de gemeente.De gemeente Emmen speelt in deze zaak volgens een woordvoerder geen rol. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft nog niet gereageerd op vragen die zijn gesteld aan woordvoerder Jacqueline Engbers.Wat de uitkomst morgen ook is, volgens de advocaat van de ouders zijn er alleen maar verliezers. "Amir verliest, zijn ouders verliezen en ook de Raad voor de Kinderbescherming verliest. Want die hadden de uithuisplaatsing dan al veel eerder kunnen doen," aldus Breeveld.