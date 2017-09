Liveblog: Dramatische tweede helft in Emmen: 1-3 voor NEC

VOETBAL - FC Emmen speelt vanavond voor de tweede keer in vier dagen tegen NEC. Afgelopen vrijdag voelde Emmen zich nog de morele winnaar in het competitieduel die met 1-1 gelijk werd gespeeld en vandaag hoopt Emmen de ploeg uit Nijmegen opnieuw een tik uit te delen in de strijd om de KNVB-beker.

FC Emmen-trainer Dick Lukkien kan niet beschikken over Henk Bos, Mario Bilate, Michiel Hemmen, Tim Siekman en Jeroen Veldmate. Die laatste viel vrijdag uit met een hamstringblessure en wordt vervangen door Josimar Lima.Het is de derde keer dat Emmen bekert tegen NEC. De twee voorgaande keren wist de Drentse club te winnen. In 1990 won Emmen thuis met 1-0 en in 1997 werd het in Nijmegen 0-2.Volg FC Emmen - NEC live op Radio Drenthe of via de liveblog: