Brand bij rietgedekte woonboerderij Valthe

Groot materieel uitgerukt om de brand in Valthe te bestrijden (foto: MansMedia) De brandweer bestrijdt de vlammen met groot materieel (foto: MansMedia) De brandweer aan het werk om de vlammen te bestrijden (foto: MansMedia) Schuurbrand Valthe (foto: Persbureau Meter)

VALTHE - Aan de Schaapskuilweg in Valthe is vandaag tegen de avond brand ontstaan in een rietgedekte schuur.

De brandweer is met meerdere voertuigen aanwezig om te voorkomen dat de vlammen overslaan naar de naastgelegen woonboerderij en andere schuren die ook rietgedekt zijn.



De brandende schuur moet als verloren worden beschouwd. Over de oorzaak is niets bekend. De bewoners van de woning zijn uit het pand.