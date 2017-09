Dramatisch verdedigend FC Emmen kansloos uit bekertoernooi

FC Emmen vloog roemloos uit de KNVB beker na nederlaag tegen NEC (Foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Het bekeravontuur van FC Emmen zit er na één ronde alweer op. De ploeg van trainer Dick Lukkien ging roemloos onderuit tegen NEC: 1-3.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Het was en bleef een teleurstellende avond in de JENS-vesting. De publieke belangstelling was dramatisch en van een wisselwerking tussen de supporters en de spelers was totaal geen sprake. Kortom, een lekker bekersfeertje was er totaal niet in Emmen. Op zich natuurlijk wel frapant, want voor het eerst in vijftien jaar is Emmen in de eerste vijf duels van het seizoen ongeslagen gebleven.



Onterechte 1-0

FC Emmen kwam na een half uur, uit het niets, op 1-0. Een dieptepass van Youri Loen werd uitstekend ingeschat door Alexander Bannink die beheerst afrondde.



Blunder

Een blunder van Josimar Lima, die voor het eerst dit seizoen mocht start vanwege de blessure van Jeroen Veldmate aan zijn hamstring, leidde de gelijkmaker in. Sven Braken, de centrumspits, maakte dankbaar gebruik van de fout: 1-1.



Dramatische tweede helft

De tweede helft was in één woord dramatisch van Emmen-zijde. De ploeg die vier dagen eerder bij vlagen beter speelde dan NEC (in Nijmegen) bakte er niets van. Met name verdedigend was het een slappe hap. Binnen tien minuten was het duel beslist. Eerst mocht Braken simpel binnentikken na een voorzet van Wojciech Golla die door iedereen en alles werd gemist en kort daarna ramde Arnaut Groeneveld, nadat hij met een simpele passeeractie Glenn Bijl liet staan, de bal langs Dennis Telgenkamp in de korte hoek.



Lukkien bracht direct na de 1-3 Anco Jansen en even later nog Omran Haydary, maar beide aanvallers konden het tij niet keren. NEC bleef gemakkelijk overeind en had in één van de tegenaanvallen ook nog wel de 1-4 en 1-5 kunnen scoren. De paal en Telgenkamp voorkwamen dat.