Regenbooggemeente Coevorden gaat meer doen dan alleen de vlag hijsen

Jerry Stoker en Nina Jasperse afgelopen februari (foto: archief RTV Drenthe)

COEVORDEN - Het Progressief Akkoord Coevorden en de PvdA vinden dat de gemeente meer moet doen om LHBTI'ers te steunen in hun strijd voor acceptatie en tegen discriminatie. Coevorden is weliswaar een regenbooggemeente, maar volgens de twee partijen gebeurt er concreet weinig meer dan een paar keer de vlag hijsen.

Geschreven door Steven Stegen

De opmerking over de vlag kwam tijdens de raadsvergadering uit de mond van PvdA'er Joop Slomp. "Ik stel het een beetje zwart-wit, maar we zouden wel wat meer concrete actie bij het college willen zien." De VVD daagde Slomp vervolgens uit om zelf met ideeën te komen.



'Onvoldoende ambitie'

PvdA en PAC wilden met een motie komen om meer te doen voor LHBTI'ers. Dat zijn lesbiënnes, homo's, biseksuelen, transgenders en interseksuele mensen. De partijen spraken van 'onvoldoende ambitie', nadat eerder ook de jongerenraad al kritisch bleek. Maar na toezeggingen van burgemeester Bert Bouwmeester werd de motie ingetrokken.



Volgens PAC-raadslid Jerry Stoker zat er uiteindelijk toch niet zo veel lucht tussen wat zijn partij en de PvdA willen en hoe het college erin staat. "We hebben nu afgesproken dat er een platform komt, waar ook twee raadsleden, inclusief mijn eigen persoon komen. Dat platform moeten mensen helpen als ze discriminatie ervaren. De burgemeester geeft aan dat platform als een serieuze gesprekspartner te zien en is ook bereid een actievere rol te spelen. Daarmee is ons doel bereikt."