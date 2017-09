Cas Peters: Het was drie keer niets

VOETBAL - Aanvaller Cas Peters was na afloop glashelder in zijn analyse over het verloren bekerduel tegen NEC: "Het was drie keer niets", aldus de spits.

Dramatisch verdedigend FC Emmen roemloos uit beker

"Aanvallend en ook verdedigend was het heel erg slecht. Het was niet zo dat NEC beter was dan vrijdag nee, ik vond ons een stuk minder dan vier dagen geleden", vervolgde Peters.De Emmen-spits stak ook de hand in eigen boezem. "Ja, natuurlijk ligt dat ook aan mezelf. Ik heb ook niet gebracht wat ik kan. Maar het was een collectieve afgang. De eerste fase na rust hebben we het gewoon volledig laten liggen. Of dat een mentale kwestie is? Ja, waarschijnlijk wel. Maar dat moet eruit. Hoe? Door met elkaar te praten en elkaar de waarheid vertellen. Dat zal morgen voor de training ook wel gebeuren."(Cas Peters in gesprek met Niels Dijkhuizen)