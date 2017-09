Plan voor bezoekerscentrum Lofar-telescoop: 'Het is een niet ontdekte schat'

De antennes van LOFAR (foto: archief RTV Drenthe)

EXLOO - Er komt waarschijnlijk een bezoekerscentrum voor de Lofar-telescoop in Borger-Odoorn. De gemeente, Astron, Het Drentse Landschap en de universiteiten van Leiden en Groningen ondertekenen daarvoor vanmiddag een intentieovereenkomst.

Op diverse plekken in Borger-Odoorn zijn antennes van de Lofar-telescoop geplaatst. "Voor de wetenschap is Lofar heel belangrijk en vanuit die hoek is er veel waardering. Maar voor veel mensen is Lofar nu erg onzichtbaar. We willen Lofar zichtbaarder maken, in combinatie met de natuur. Het is nu een niet ontdekte schat", aldus burgemeester Jan Seton van Borger-Odoorn.



'Moet passen in de omgeving'

Bij een bezoekerscentrum moeten we volgens Seton niet denken aan een enorm stenen gebouw. "Het moet passen in de omgeving. Er hoeven ook geen honderden mensen in te kunnen. Maar je moet wel denken aan schoolklassen en studenten, die informatie kunnen krijgen over wat Lofar is en wat het oplevert."



Het is nog onduidelijk waar het bezoekerscentrum komt en wat de kosten zullen zijn. De locatie moet geschikt zijn voor bussen, maar ook toegankelijk zijn voor fietsers. De antennes van Lofar liggen veelal in moeilijk toegankelijke gebieden.