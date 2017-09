Stresstest moet wateroverlast voorkomen

ASSEN - Straten die blank staan, putten die overstromen of ondergelopen fietstunnels. Eind juli had Drenthe er nog last van. Om deze overlast te beperken werd gisteren het plan voor een stresstest gepresenteerd in Den Haag.

Alle gemeenten moeten de stresstest uitvoeren. Initiatiefnemer van het plan en watergraaf van waterschap Vechtstromen Stefan Kuks, was gisteren in Den Haag om het plan aan te bieden."Met dit plan vinden we dat er meer aandacht moet zijn in Nederland voor de aanpak van extreme regenval en extreme hitte die we in de zomer ervaren," vertelt Stefan Kuks. Het nieuwe kabinet moet het plan oppakken.Voor Drenthe betekent dit dat de vier waterschappen, geholpen door de gemeenten de stresstest uitvoeren om te kijken waar het misgaat. "Bijvoorbeeld als er in een uur tijd honderd millimeter regen valt, dat is wel heel veel." Kunnen putten dit niet aan, dan is dat volgens Kuks een kwetsbaar punt.Als de problemen gesignaleerd zijn, wordt er met de betrokkenen gesproken. Dit kunnen ook omwonenden zijn die bij een knelpunt in de buurt wonen en hier last van hebben."De bedoeling is dat de echte knelpunten met geld worden aangepakt en dat we daar investeringen gaan doen." Maar volgens Kuks is geld wel een beperkende factor. Daarom wordt er ook gekeken naar hoe mensen zelf voor oplossingen kunnen zorgen.Een ander belangrijk onderwerp is hitte. "Hitte in steden neemt toe. Als het meerdere dagen boven de 35 graden is, dan kan de warmte in de steden niet weg. Dit kan 's nachts een verschil van zeven graden opleveren tussen het binnen- en buitengebied", zegt Kuks.