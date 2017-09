Renate Groenewold wil WK Wielrennen naar het Noorden halen

Renate Groenewold (foto: RTV Drenthe)

WIELRENNEN - Oud-topschaatsster Renate Groenewold heeft bij het WK Wielrennen in Bergen in Noorwegen gelobbyd om het WK Wielrennen naar het Noorden te krijgen. Groningen en Drenthe willen het WK Wielrennen van 2021 binnenhalen.

"Het was voor ons zaak om achter de schermen te kijken hoe het WK in elkaar zit en om daar een gevoel bij te krijgen", vertelt Groenewold. "Maar we willen daar ook laten zien dat we serieus zijn en erover nadenken het WK Wielrennen naar Noord-Nederland te halen."



Groenewold heeft achteraf het gevoel dat ze serieus is genomen door de wielerbond

UCI en dat er naar Noord-Nederland wordt gekeken om het WK te organiseren. De kosten liggen rond de 15 miljoen euro.