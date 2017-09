LTO Noord: Zorgen over daling jonge boeren op het erf

Toename in het aantal studenten op het hoog agrarische onderwijs. Daling bij het middelbaar onderwijs (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Economische voorspoed, zo bleek gisteren uit de Miljoenennota. En die voorspoed is er ook voor de Drentse boeren, zegt Drents LTO Noord-bestuurder Jan Bloemerts. "We zien dat de economische cijfers heel positief zijn. De boeren merken dit ook."

Maar hier zit ook een keerzijde aan volgens Bloemerts. "De handjes, de denkkracht voor onze sector. Je ziet met name de universiteiten, het hoog agrarisch onderwijs, waar zwarte cijfers worden geschreven. Daar komen veel leerlingen, veel studenten ook uit het buitenland."



Maar op het vmbo en de middelbare agrarische AOC's is dat anders. "Daar zien wij een daling en dat merkt het boerenbedrijf ook. De handjes, aanwas van jonge boeren, jonge medewerkers stagneert. Dat is een behoorlijke zorg."