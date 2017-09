Bovenleiding valt op dak trein, treinverkeer Meppel-Hoogeveen ligt stil [update]

De trein staart vlak bij de spoorwegovergang bij Echten. Er komt rook uit de trein (foto: Persbureau Meter) Door de verstoring is het extra druk op bijvoorbeeld station Beilen (foto: Tina Ruiter/RTV Drenthe)

MEPPEL - Op het spoor tussen Meppel en Hoogeveen is een deel van de bovenleiding op het dak van een trein terechtgekomen. De trein staat vlak bij de spoorwegovergang bij Echten.

Volgens Aldert Baas, woordvoerder van Prorail gaat het om een trein zonder passagiers. "Het is een lege trein dus we hoeven gelukkig geen reizigers te evacueren." De brandweer is aanwezig omdat er rook uit de trein komt.



De woordvoerder laat weten dat het waarschijnlijk gaat om een defect in de bovenleiding. ''Maar verder onderzoek moet uitwijzen wat er precies aan de hand is."



De verstoring duurt waarschijnlijk nog tot 13.00 uur vanmiddag. De NS heeft snelbussen ingezet tussen Meppel en Hoogeveen. Op de stations in onder meer Beilen en Hoogeveen is het erg druk door de problemen op het spoor.