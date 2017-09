Blauwalguitbraken Zuidlaardermeer zijn straks voorbij

Het Zuidlaardermeer wordt schoner (foto: Jennie de Boer)

DE GROEVE - De uitbraak van blauwalg in het Zuidlaardermeer is binnenkort mogelijk verleden tijd.

Dit door een waterberging waar 1,3 miljoen kubieke meter water kan worden opgevangen. De waterberging moet komen bij het natuurgebied Tusschienwater in De Groeve. En is onderdeel van de herinrichting van het gebied.



Natuurfilter

"Het hele gebied gaat hiermee als een natuurlijk filter fungeren. Vervuilde stoffen worden uit het water gefilterd, ze slaan neer op de grond en worden door planten opgenomen", legt projectleider Emiel Galetzka van waterschap Hunze en Aa's uit.



"Het geeft het water een enorme kwaliteitsimpuls en het is zeker ook bedoeld als filter voor het water in het Zuidlaardermeer. We hopen hierdoor minder vaak blauwalgexplosies te hebben."



Waterberging

De waterberging maakt deel uit van een groter project van waterschap Hunze en Aa's. Inmiddels zijn al waterbergingsgebieden aangelegd, waar meer dan vijftig miljoen kubieke meter water kan worden opgevangen.