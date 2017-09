Stelling: De troonrede moet sexyer

DEN HAAG - De liveregistratie van Prinsjesdag heeft minder tv-kijkers getrokken dan voorgaande jaren. Uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek blijkt dat 905.000 mensen keken naar de koninklijke rijtoer en de daaropvolgende troonrede.

Vorig jaar waren dat er 962.000. In 2015 stemden nog 1,2 miljoen mensen af op de jaarlijkse feestelijkheden rond Prinsjesdag.In Den Haag zelf waren gisteren wel veel mensen op de been. Net als andere jaren verzamelden zich de eerste fanatieke Oranjefans al rond 06.00 uur langs de route. Omdat de Gouden Koets wordt gerestaureerd, reden koning Willem-Alexander en koningin Máxima dit jaar voor de tweede keer met de Glazen Koets van Paleis Noordeinde naar het Binnenhof.In de Ridderzaal las de koning vervolgens de troonrede voor, de traditionele aftrap voor een nieuw parlementair jaar. Hij maakte onder meer bekend dat de koopkracht van de meeste huishoudens er volgend jaar ietsje op vooruit gaat.