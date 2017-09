Noordenveld wil 10.000 euro schenken aan Sint-Maarten

Gemeentehuis van gemeente Noordenveld in Roden (Foto: Google Streetview)

RODEN - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld wil tienduizend euro schenken aan Sint-Maarten, Sint Eustatius en Saba. De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met dit voorstel.

De helft van het geld is bedoeld voor de wederopbouw van de door orkaan Irma getroffen eilanden. Die afspraak maakte de Vereniging van Nederlandse Gemeenten met het Rode Kruis. De andere helft van het bedrag wordt gebruikt voor eerste nood na orkaan Irma.



Eind september besluit de gemeenteraad waarschijnlijk of het geld daadwerkelijk beschikbaar is voor de hulpverlening.