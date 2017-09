Hulplijn voor Drentse jongeren die direct hulp nodig hebben

HOOGEVEEN - Drenthe heeft vanaf deze week een hulplijn voor jongeren die buiten kantoortijden en in het weekend hulp nodig hebben.

Zo'n hulplijn was er nog niet en is wel nodig. Coördinerend wethouder Harmke Vlieg van Assen: "Crises houden zich niet aan kantooruren".Als een jongere dringend hulp nodig heeft, omdat het niet goed gaat dan kan er gebeld worden naar een speciaal telefoonnummer . Hulpverleners zijn beschikbaar en stellen vragen om te kijken wat er aan de hand is. Er wordt binnen een half uur een plan gemaakt en de juiste mensen worden ingeschakeld.Kinderen en jongeren kunnen bellen, maar ook ouders, hulpverleners, huisartsen of politie. Als het maar gaat over een kind, jongere of gezin in Drenthe.De hulplijn is een initiatief van verschillende instanties en hulpaanbieders in Drenthe. Jaarlijks hebben honderden kinderen, jongeren en hun verzorgers in Drenthe snel hulp nodig.