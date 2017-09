Wat ging er vanmorgen mis met de trein bij Echten?

ECHTEN - Het treinverkeer tussen Meppel en Beilen ligt al de hele ochtend stil, nadat een deel van een bovenleiding op een trein terechtkwam. Wat is er gebeurd?

Verslaggever Frits Emmelkamp sprak met de machinist van de trein. Hij vertelt dat vanmorgen tijdens een rit van Meppel naar Hoogeveen meerdere keren de elektriciteit uitvaltDe trein kan nog net het station bereiken. De machinist gaat er vanuit dat het probleem in de trein zelf zit. Besloten wordt daarom alle reizigers uit te laten stappen en de trein leeg te laten terugrijden naar Zwolle.Maar tijdens die terugrit gaat het mis. Opnieuw valt de stroom uit en de trein komt stil te staan, vlak bij de spoorwegovergang in Echten. Vervolgens breekt de bovenleiding, waarna een deel op het dak van de trein terechtkomt. Hierdoor ontstaat brand in een technische ruimte. Het vuur blijft beperkt tot isolatiemateriaal.De trein wordt later vandaag weggesleept naar Zwolle. Naar verwachting rijden de eerste treinen in de loop van de middag, rond half 4 weer volgens dienstregeling.