Diaconessenhuis Meppel start met behandeling immunotherapie

Vanaf volgende maand starten de behandelingen in Meppel (foto: Isala Diaconessenhuis)

MEPPEL - Het Isala Diaconessenhuis in Meppel gaat vanaf volgende maand mensen met longkanker behandelen met immunotherapie.

Op de locatie van Isala in Zwolle wordt sinds 2015 al gewerkt met immunotherapie, nu dus ook in Meppel.



Bij deze behandeling krijgt een patiënt medicijnen, die niet direct zijn gericht op de tumor zelf, maar op het versterken van het eigen afweersysteem.



"En wat echt goed nieuws is, is dat als de therapie aanslaat patiënten langer overleven en zij een betere kwaliteit van leven hebben", legt longarts Noel Schlösser uit. De behandelingen worden volgens de longarts vergoed door de zorgverzekeraar.



Alleen patiënten met uitgezaaide niet-kleincellige longkanker komen in aanmerking voor immunotherapie.