Zoekactie naar kind in het water bij Assen blijkt niet nodig

In het water is gezocht naar de eigenaar van de fiets (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - Consternatie aan het einde van de ochtend in Assen. Voorbijgangers vonden aan de rand van een vijver in de wijk Kloosterveen een kinderfiets.

Ze waren bang dat het eigenaartje in het water was beland en belden de politie.



Een traumahelikopter kwam ter plaatse en ook duikers van de brandweer kwamen naar de vijver langs de Kloosterweg om te kijken of een kind in het water was beland.



Maar dat bleek niet het geval. De eigenaar van de fiets is inmiddels gevonden. "Het meisje was even met moeder meegegaan en had het fietsje even achtergelaten", meldt een politiewoordvoerder.