'Slecht jaar voor de ooievaar'

Volgens De Lokkerij is het een slecht jaar voor de ooievaar (foto: pixabay.com)

DE SCHIPHORST - Het jaar 2017 was een slecht jaar voor de ooievaar. Tenminste, dat zegt de stichting Ooievaarsbuitenstation De Lokkerij uit De Schiphorst.

De Lokkerij wijst als oorzaken onder meer een late vorstperiode, langdurige droogte en een tekort aan regenwormen aan.



Dode jonkies

"Het is een aantal nadelige effecten dat samenkomt in een broedseizoen en dan krijg je heel beroerde resultaten", vertelt Frits Koopman van De Lokkerij. Volgens Koopman hebben veel ooievaars wel gebroed en kuikens gekregen. Maar die zijn in veel gevallen doodgegaan.



Koopman vreest niet meteen dat de ooievaarsstand drastisch afneemt. "Als je dit meerdere jaren achter elkaar hebt, kan dat op termijn wel effecten hebben op de populatie."



Ingrepen in natuur

Vooral menselijke ingrepen in de natuur leiden tot de problemen waar ooievaars mee kampen. "Een van die dingen is bijvoorbeeld het inzaaien van een bepaald soort gras in weidegebied, dat geen bloei geeft. Daardoor zijn er geen insecten. Dieren als muizen, die de insecten eten, blijven weg. Maar die muizen zijn juist weer prooidieren voor ooievaars", legt Koopman uit.