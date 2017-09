Gegevens Drentse scholieren op straat door verloren usb

De gegevens van 180 scholieren liggen op straat (foto: Pixabay.com)

ASSEN - De gegevens van leerlingen van 180 scholen in Drenthe liggen op straat. Het gaat om de NAW-gegevens van de scholieren. Dus naam, adres en woonplaats. Maar ook e-mailadressen.

Een medewerker van Biblionet had de gegevens op een usb-stick gezet om thuis verder te werken. De medewerker verloor de usb en het is niet duidelijk waar de stick met de gegevens nu is. De gegevens op een usb-stick zetten en meenemen mag niet. Directeur van Biblionet Drenthe, Thijs Torreman: "Wij hebben strikte protocollen en afspraken. Dit is tegen de regels."



Alle scholen zijn inmiddels geïnformeerd. De Torreman adviseert ouders om de e-mailadressen van de kinderen goed in de gaten te houden. Bijvoorbeeld om te kijken of er onverwachte berichten binnenkomen. Als dat zo is, dan kan dit bij de school worden gemeld.