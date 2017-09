'Snel oplossing voor doodzieke Amir uit Emmen'

ASSEN - Er komt snel een oplossing voor de situatie van het ernstig zieke jongetje Amir (10) uit Emmen. Dat verwacht waarnemend regiodirecteur Robert Vonk van de Kinderbescherming Noord-Nederland.

De plek waar de jongen ligt, is net een gevangenis. vader Amir

Vorige week werd het kind bij zijn ouders uit het asielzoekerscentrum weggehaald . De kinderrechter boog zich vandaag over de vraag of de jongen, die meervoudig gehandicapt is, beter af is bij de gehandicapteninstelling of dat hij terug mag naar zijn ouders."De beste oplossing is altijd een snelle hereniging van het kind met zijn ouders, maar wel op een manier die tegemoet komt aan het belang en de ontwikkeling van het kind", zegt Vonk na afloop van de rechtszaak. Volgens hem wordt er druk gewerkt aan een oplossing."Uiteindelijk hoop ik heel erg voor dit jongetje en voor zijn ouders dat er een goede oplossing komt." Morgen komt de rechter met een uitspraak.Ondertussen verkeren de ouders van Amir in grote onzekerheid. "Ik heb totaal geen fijn gevoel, omdat ze mijn zoon hebben afgepakt", zei de vader van het 10-jarige jongetje na de drie uur durende zitting bij de kinderrechter.Advocaat Joancy Breeveld stond de ouders vandaag bij. "Amir moet zo spoedig mogelijk terug naar huis. Hij kan niet in een ziekbed zonder zijn ouders in een tehuis liggen."De advocate denkt dat het een ongelukkige samenloop van omstandigheden is dat het nu zover is gekomen. Zo had er volgens haar eerst overleg gevoerd moeten worden met de zorginstanties die al betrokken waren en ook had er met de ouders overlegd kunnen worden om de zorg te verbeteren.De jongen werd uit huis geplaatst omdat de zorg onvoldoende zou zijn. "Het gaat om een ernstig ziek kind dat een bepaalde verzorging nodig heeft. Volgens ons waren er signalen dat niet volledig aan het belang van dit kind tegemoet werd gekomen", vertelt Robert Vonk van de Kinderbescherming Noord-Nederland."Wij kregen een melding waarin zoveel serieuze zaken stonden, dat we hebben afgewogen of het van belang was voor het kind dat hij terug zou gaan naar zijn ouders. Wij waren van mening van niet."Advocate Breeveld pleitte anders vandaag: "De zorg was voldoende volgens de artsen tot 31 augustus om Amir thuis te laten. Het is een abrupte beslissing voor een meervoudig gehandicapt kind. Dat kan je niet zomaar weghalen bij de ouders".Ook is er gesproken over andere omvangsvormen. Bijvoorbeeld ruimere bezoektijden. Op dit moment hebben de ouders hun zoon wel kunnen bezoeken, zo vertelt de vader. "Ik heb hem wel gezien, maar de plek waar de jongen ligt, is net een gevangenis. Als we naar binnen willen, dan moeten we alles inleveren."De 10-jarige Amir heeft niet langer dan een jaar te leven. De ouders willen, zo lang het nog kan, voor hem zorgen. "Als ik een kamer kan krijgen naast hem, dan wil ik gewoon alleen op een kamer bij hem zijn. Ik wil zelf voor hem zorgen, zo lang hij leeft", vertelde de vader.