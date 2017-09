Eindelijk vindt gemeente Tynaarlo de eigenaar van @Tynaarlo

TYNAARLO - De communicatieafdeling van de gemeente Tynaarlo viert een klein feestje. De gemeente heeft na zeven jaar eindelijk toegang gekregen tot het twitteraccount @Tynaarlo. De eigenaar van het twitteraccount meldde zich gisteren en gaf geheel vrijwillig de inloggegevens aan de gemeente.

De gemeente communiceert nu noodgedwongen via het twitterkanaal @kornoeljeplein1, het adres van het gemeentehuis. "We visten net achter het net, toen we begonnen met twitteren", zegt woordvoerder Berend Kupers. "Want het account dat we eigenlijk wilden gebruiken, was al bezet." Sindsdien is de gemeente op zoek naar de eigenaar van het twitteraccount @Tynaarlo, maar al zeven jaar zonder succes.Twitter is een gratis internetpagina waarmee gebruikers korte berichtjes van maximaal 140 tekens publiceren. Het is een sociaalnetwerksite waarbij mensen op elkaar kunnen reageren en elkaar kunnen volgen. Veel gemeenten gebruiken dit medium om inwoners te informeren over (grote) gebeurtenissen in de gemeente."We hadden al contact gehad met Twitter om te vragen of we het account niet gewoon konden overnemen", zegt Kupers. "De eigenaar tweette al een tijd niet meer. Maar volgens Twitter moesten we toch echt contact leggen met de eigenaar van het account."De gemeente stuurde via Twitter een berichtje naar het account en plaatste zelfs een oproep op de gemeentepagina, om te vragen of de eigenaar zich wil melden. Tot gisteren het verlossende mailtje kwam. "Ja!", riep een van de communicatiemedewerkers. "We hebben 'm!""Stop met zoeken", schreef de eigenaar van het account. "Want je hebt hem gevonden." Het account bleek van een inwoner uit Tynaarlo te zijn die af en toe wat nieuws over zijn dorp de wereld in tweette. Maar nu gebruikte hij Twitter al een tijdje niet meer en dus zei hij het account graag aan de gemeente te willen overdragen. In de bijlage de inlognaam en het wachtwoord, met het begeleidende woordje: "Succes!""Dit is fantastisch natuurlijk", zegt woordvoerder Kupers over het nieuwe twitteraccount. De gemeente moet nog een paar instellingen veranderen en de contactgegevens van de gemeente veranderen op verschillende pagina's: "Maar dan gaan we over!".Nu hopen dat de inwoners van de gemeente het adres van het gemeentehuis nog steeds zo goed zullen onthouden.