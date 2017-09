Actieplan voor De Monden: 'er is hier veel gezondheidsproblematiek'

In een dorp als Valthermond zijn mensen minder gezond dan elders. foto: Steven Stegen / RTV Drenthe

EXLOO - Er moet een breed plan van aanpak komen voor de dorpen Valthermond en 1e en 2e Exloërmond. Dat vindt de gemeente Borger-Odoorn, samen met Woonservice Drenthe, welzijnsinstellingen en huisartsen in het gebied. Inwoners in De Monden leven namelijk korter dan gemiddeld en kampen met meer ziekte.

Geschreven door Steven Stegen

De partijen hebben vandaag gezamenlijk uitgesproken dat ze gaan werken aan een 'integrale gebiedsagenda', zoals het in jargon heet. Dat betekent concreet dat er vanwege de krimp huizen worden gesloopt en deels worden herbouwd en dat er meer groen komt. Dat moet de leefbaarheid vergroten.



Ook komt er veel meer aandacht voor preventie en gezondheid. "Maar je moet het geen masterplan noemen, want dat suggereert dat van bovenaf wordt gezegd hoe het allemaal moet. We gaan het plan samen met de bevolking opstellen", aldus procesbegeleider Annemarieke Aarts.



Puinruimen

Huisarts Marcel de Vijlder uit Valtermond zette bij de bijeenkomst in het gemeentehuis een aantal schokkende feiten op een rij. "Diabetes komt hier ruim twee keer zo vaak voor als elders, er is veel sociale problematiek en mannen leven hier zeven jaar korter dan in de rest van het land. Er is hier veel gezondheidsproblematiek. We hebben als huisartsen het gevoel dat we aan het puinruimen zijn. De reguliere zorg kan dit niet alleen aan."



Een aantal zaken is al in gang gezet, zoals de sloop van oudere huurwoningen. In Valthermond wijken 32 woningen en komen er zeven levensloopbestendige huizen voor terug. In 2e Exloërmond maken 12 huizen plaats voor meer groen. "Alle partijen beseffen dat ze over de eigen schutting heen moeten kijken en dat we moeten samenwerken", aldus wethouder Ton Souverein.



Er moet dus een totaalplan komen en dat wordt samen met inwoners van de dorpen opgesteld. Op 14 en 21 oktober zijn er daarom fietstochten. Die zijn bedoeld om de omgeving in kaart te brengen en al fietsend ideeën uit te wisselen. Begin volgend jaar moet er dan een concreet plan liggen voor De Monden. Dan wordt ook duidelijk hoe veel extra geld er nodig is.