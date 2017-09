E-books steeds populairder

Het aantal e-books dat wordt geleend van bibliotheken is fors gestegen (foto: ANP/Lex van Lieshout)

ASSEN - Het aantal e-books dat wordt geleend van bibliotheken is fors gestegen, meldt het CBS.

Op landelijk niveau was er in 2016 een stijging te zien van 74% ten opzichte van het jaar ervoor. In onze provincie waren er diezelfde periode 58% meer e-books uitgeleend.Lammie van der Puuk, bibliotheekmanager van Biblionet Drenthe, laat weten dat die stijging mede komt doordat er steeds meer digitale boeken beschikbaar zijn geworden.De jeugd blijkt toch meer van de papieren boeken te houden, merkt Van der Puuk op. Volwassenen lenen overigens vaker e-books dan de jeugd. Van der Puuk: "Deze e-books hebben natuurlijk bijkomende voordelen, zoals het lichte gewicht en de mogelijkheid tot het vergroten van de letters."We hoeven echter niet bang te zijn dat de papieren boeken verdwijnen, nog 97% van de boeken die bibliotheken uitlenen zijn de fysieke boeken.