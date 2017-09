Uitkijktoren Onlanden met hoogwerker toegankelijk voor mindervaliden

RODEN - Eens per jaar moet de nieuwe uitkijktoren bij natuurgebied De Onlanden toegankelijk zijn voor mindervaliden. Dat zegt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld. Zij stellen daarom voor om een hoogwerker in te huren.

De uitkijktoren bij het natuurgebied is nu niet toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn en niet met de trap omhoog kunnen. Daar moet verandering in komen, zegt het college. Alleen zijn de kosten om een lift in de toren te bouwen te hoog. Het voorstel is dan ook te wachten met het realiseren van een lift, tot Natuurmonumenten een gift ontvangt van een partij als de Postcodeloterij of de BankGiro Loterij. Een vraag die Natuurmonumenten nu al heeft uitgezet bij verschillende loterijen.Tot die tijd stelt het college voor om eens per jaar een hoogwerker in te zetten en de helft van deze kosten op zich te nemen. Het zou gaan om maximaal duizend euro per jaar. Natuurmonumenten zegt in eerste instantie positief te zijn over het voorstel. "We willen dat iedereen moet kunnen genieten van het uitzicht. Als er maar genoeg animo is", zegt woordvoerder Alje Zandt. Maar zegt de woordvoerder erbij: "Om dit jaarlijks te organiseren, gaat misschien wat ver."De nieuwe uitkijktoren is zo ontworpen dat in een later stadium alsnog een lift in de toren geplaatst kan worden. "Maar hier hebben we nu gewoon geen budget voor", zegt Zandt. De totale kosten voor het plaatsen van een lift liggen rond de 120.000 euro, waarvan de helft alleen al gaat naar het aanleggen van elektriciteit.Er zijn bovendien strenge veiligheidseisen voor liften, die hoge jaarlijkse kosten met zich mee brengen voor de organisatie. Bovendien moeten vrijwilligers worden gezocht om de lift op gezette tijden te bedienen. "Maar", benadrukt de woordvoerder, "de liftschacht zit in het ontwerp."De gemeenteraad moet het voorstel van het college nog goedkeuren. Natuurmonumenten hoopt de toren in november te openen voor publiek.