Ronde van Drenthe wordt opgewaardeerd tot Hors Categorie

Ronde van Drenthe wordt opgewaardeerd tot Hors Categorie (foto: Kim Stellingwerf)

WIELRENNEN - De mannenkoers van de Ronde van Drenthe krijgt de status van Hors Categorie. Dat betekent dat de wedstrijd, na de Amstel Gold Race, de grootste koers van Nederland wordt. Daarnaast verhuist zowel de wedstrijd van de mannen als de wereldbekerwedstrijd voor vrouwen van de zaterdag naar de zondag.

Geschreven door Karin Mulder

Dat heeft de wereldwielerbond UCI vandaag in het Noorse Bergen bekendgemaakt. Daar wordt deze week het wereldkampioenschap op de weg verreden.



Betere renners

Het betekent dat bij de Profronde van Drenthe voor mannen hoger geklasseerde ploegen met betere renners aan de start zullen staan. Ook het totale budget van de koers zal hierdoor omhoog gaan.



De Ronde van Drenthe werd in 1960 voor de eerste keer verreden als amateurwedstrijd. In 2019 zal de ronde het zestigste jaar ingaan.



Zondag 11 maart

De Ronde van Drenthe voor zowel de mannen als de vrouwen wordt volgend jaar op zondag 11 maart verreden. De start is dit jaar voor het eerst in Emmen, de finish geheel volgens traditie in Hoogeveen.