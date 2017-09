Parkeergarage in Emmen stroomt vol na breuk in waterleiding

De volgelopen parkeergarage (foto: Van Oost Media)

EMMEN - Een parkeergarage onder een appartementencomplex aan de Houtlaan in Emmen is vol water gestroomd na een breuk in de waterleiding.

De leiding werd geraakt tijdens graafwerkzaamheden. De brandweer pompt het water uit de garage. Medewerkers van de waterleiding maatschappij zijn bezig om de waterleiding te repareren.



Door de breuk zitten ongeveer tachtig huishoudens in de wijk Emmerhout zonder water.