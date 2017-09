Burgemeester Korteland: Trots op de ontwikkeling van Meppel

Richard Korteland, sinds een jaar burgemeester van Meppel (foto gemeente Meppel)

MEPPEL - Een jaar is Richard Korteland nu burgemeester van Meppel. Een jaar waarin veel gebeurd is. De tijd om je als nieuweling in te leven in je nieuwe gemeente is nu wel voorbij. Tijd voor actie.

Geschreven door Andries Ophof

En dat is niet tegen dovemansoren gezegd. De actie is er al sinds zijn installatie, zo zegt Korteland. De Meppelers heeft hij in een snel tempo leren kennen. En er is iets dat hem is opgevallen. "Ik denk dat het echt de intrinsieke gastvrijheid is van mensen die je de weg wijzen of een praatje maken. Niemand verplicht zich daartoe, maar ze doen het wel. Da's mooi. Dat had ik niet gedacht."



Vragen via social media

Korteland is een actief gebruiker van social media als twitter en Facebook. Hij krijgt ook regelmatig vragen. "Dat varieert van de parkeervergunning waar ik niet over ga tot meer schrijnende zaken binnen gezinnen waar ik iets voor ze kan betekenen."



Toen hij aantrad wist hij dat er enkele dossiers op tafel lagen. De binnenstad van Meppel bijvoorbeeld. Ook daar hebben ze last van leegstand. De gemeente zet flink in op verbetering van het centrum. En dat samen met vastgoedeigenaren. "Ik merkte toen ik hier kwam dat het niet hebben van een bioscoop als een gemis wordt ervaren. Dat is nu één van de dingen die wij als gemeente kunnen afvinken." De bioscoop komt in winkelcentrum Keyserstroom.



Ik ben er trots op dat ik dit mag doen

Maar wat is nu de hand geweest van Richard Korteland het afgelopen jaar? Korteland reageert lachend en zegt meteen dat hij dit alles samen met de raad, het ambtelijk apparaat en de inwoners heeft bereikt. "Ik heb mee kunnen helpen bij het lostrekken van dossiers. De komst van een distributiecentrum van FrieslandCampina en de vraag hoe we onze festivals professioneler maken. Ik denk dat ik er een bijdrage aan kan leveren en daar ben ik heel trots op."