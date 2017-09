Wijkagenten Angelslo tevreden over wekelijks spreekuur

Wijkagenten Gerwin Prins en Mans Stulen in hun wijk Angelslo. foto: Steven Stegen / RTV Drenthe

EMMEN - Het wekelijkse spreekuur van de twee wijkagenten in de Emmer wijk Angelslo voorziet in een behoefte en is wat de agenten betreft een blijvertje. De opkomst is wisselend, maar gemiddeld komen er elke week zo'n zes burgers langs. En die geven soms waardevolle tips.

Geschreven door Steven Stegen

Toch zijn het vooral de sociale problemen die op tafel komen, zo zeggen de wijkagenten Gerwin Prins en Mans Stulen. Angelslo is een wijk met zo'n 9.000 inwoners en drugsproblemen en overlast komen er regelmatig voor. "Door de crisis is de werkloosheid hier omhoog gegaan. Mensen die in een lastige positie komen kunnen soms heel anders reageren dan je zou willen."



Maar zowel politie als inwoners zijn het er over eens dat het duidelijk de goede kant op gaat met de wijk. "De lijntjes zijn heel kort. We treden zelf op, maar we kunnen ook anderen snel inschakelen, bijvoorbeeld mensen van de welzijnsinstelling Sedna", zegt Prins.



De agenten kunnen niet in detail treden. "Maar onze spreekuren leveren absoluut concrete resultaten op", zegt Stulen. "Je merkt ook dat het goed is dat we hier in het wijkcentrum zitten. Mensen lopen hier toch makkelijker naar binnen dan op een politiebureau."



Veel op straat

Sinds december werken Prins en Stulen samen als wijkagenten in Angelslo. "Het is uniek dat een wijk twee wijkagenten heeft. Dat zegt wel wat", stelt Prins. De agenten zijn veel op straat en kennen elk hoekje en heel veel bewoners in de wijk. Of het spreekuur een blijvertje is is niet aan Prins en Stulen. "Maar wat ons betreft gaan we er zeker mee door. Elke woensdag tussen 10 en 12 kunnen de mensen terecht in buurtcentrum De Cluft."