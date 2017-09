Herdenking deportatie van Drentse Joden met expositie

COEVORDEN - Op 2 oktober is het precies 75 jaar geleden dat bijna alle Joden uit Noord-Nederland werden gedeporteerd. Zo’n vierduizend personen werden door de nazi’s naar het kamp in Westerbork gebracht. Stichting Synagoge Coevorden staat hier uitgebreid bij stil en komt met onder meer een expositie.

Synagoge-bestuurslid Dirkje Mulder is blij dat er nu extra aandacht komt voor deze zwarte periode in Drenthe. “De Joodse samenleving in Emmen en Meppel zijn redelijk goed gedocumenteerd, maar over de historie en de vervolging van de Joden in de gemeente Coevorden is niet zoveel bekend. De Stichting Synagoge Coevorden bestaat nog maar heel kort. We hebben als streven het centrum voor de Joodse verhalen van onze provincie te worden.”De herdenking op 2 oktober bestaat uit lezingen, tentoonstellingen en getuigenissen. “Vervolgens wordt er gedurende de gehele maand oktober in de gemeente Coevorden de deportatie van Joden herdacht. Zo zullen we in Dalen zestien stolpersteine plaatsen. Dat zijn gedenktekens in het trottoir voor de huizen van mensen die door de nazi's zijn verdreven."Tijdens de herdenking zal burgemeester Bert Bouwmeester aanwezig zijn. Mulder: “Ook ooggetuige Herman Braaf, die speciaal uit Israël komt, zal aanwezig zijn. Hij zal vertellen over de razzia’s. Braaf woonde destijds in Hoogeveen, waar hij onderdook met zijn ouders en grootouders.”Bij de exposities zal er veel aandacht zijn voor het Joodse leven. “Maar niet alleen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog”, vertelt Mulder. “We geven ook aandacht aan de periode na de oorlog. Want het Joodse leven in Drenthe is over het algemeen een beetje onderbelicht.”De voormalige synagoge in Coevorden ligt aan de Kerkstraat 36 en is bijna 250 jaar oud. Het was de tweede synagoge in Drenthe. Mulder, in het dagelijks leven cultuurwetenschapper, vertelt dat het voor het eerst is dat er in Drenthe de deportatie op grootschalige wijze wordt herdacht. Wie meer wil weten over de herdenkingsmaand, kan op de website van Stichting Synagoge Coevorden terecht. De herdenking is waarschijnlijk een eenmalig evenement.