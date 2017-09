Bijzonder Drents glas duikt op bij tv-programma Tussen Kunst en Kitsch

ASSEN - Bij het tv-programma Tussen Kunst en Kitsch is een bijzonder glas uit Drenthe opgedoken. Volgens een deskundige stamt het glas uit de 18e eeuw.

In die tijd hoorde Drenthe nog niet bij Nederland. Nederland was toen de Republiek der Verenigde Nederlanden en bestond uit zeven provinciën.Op het glas staat de tekst 'Het wel wesen van de landtschap Drenthe'. Ook het wapen van Drenthe is afgebeeld, een Maria met kind onder een kroon.De waarde van het glas wordt geschat op 3500 euro.Het is niet de eerste keer dat er een waardevol Drents item in het programma Tussen Kunst en Kitsch opdook.