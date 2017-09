Femmy van Issum: Er valt heel wat van me af

Femmy van Issum, hoofdorganisator Ronde van Drenthe (foto: Kim Stellingwerf)

WIELRENNEN - "Het betekent heel veel voor mijzelf, maar nog meer voor onze vrijwilligers. Er valt heel wat van me af. De laatste week was ik heel zenuwachtig", zegt organisator Femmy van Issum van de Ronde van Drenthe. Ze heeft van de wereldwielerbond UCI te horen gekregen dat de Drentse wielerronde voor mannen opgewaardeerd wordt naar de buitencategorie.

Geschreven door Karin Mulder

"Het betekent dat er meer pro-tourploegen aan het vertrek zullen staan met renners van het hoogste niveau ter wereld. Ook pro-continentale teams, één niveau daaronder, zullen ruim vertegenwoordigd zijn. Het aantal continentale teams zal beperkt worden. De Nederlandse ploegen mogen wel starten, maar daarnaast is er nog maar ruimte voor twee buitenlandse teams van dat niveau.



Kosten gaan omhoog

Logischer wijs wordt het daardoor wel allemaal duurder. "We moeten meer start- en prijzengeld betalen. Verder krijgen ze op dit niveau een extra hotelovernachting. Maar daar hebben we altijd een beetje rekening mee gehouden. Gelukkig hebben we altijd heel veel steun van de provincie, gemeentes en onze sponsors. Ze hebben altijd achter ons gestaan. Daarom ben ik ook heel blij voor hen dat het nu doorgaat."



Van zaterdag naar zondag

De Ronde van Drenthe breekt ook met de traditie van de zaterdag. Volgend jaar is zowel de wereldbekerwedstrijd voor vrouwen als de Ronde van Drenthe voor mannen op zondag. "De NOS heeft al jaren gevraagd: ga alsjeblieft naar de zondag, want dan hebben ze meer zendtijd" verklaart Van Issum.



Startplaats Emmen

Ook zal er volgend jaar niet vanuit Hoogeveen, maar vanuit Emmen gestart worden. De finish blijft wel, geheel volgens traditie, in Hoogeveen.



De 77-jarige Van Issum beloofde op het sterfbed van haar vader Albert Achterhes goed op 'zijn' Ronde van Drenthe te passen. "Hij zou echt een gat in de lucht springen. Op z'n sterfbed zei hij: ga zo lang mogelijk door als je kan en probeer te bereiken wat er te bereiken valt", besluit Van Issum.



De 56e editie van de Ronde van Drenthe, voor zowel de mannen als de vrouwen, wordt op 11 maart verreden.