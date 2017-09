Brand in grijze afvalcontainers in Assen

Containerbrand in de Schubertlaan (foto: persbureau Meter) De container in de Venestraat (foto: persbureau Meter)

ASSEN - In Assen is gisteravond op twee plaatsen brand geweest in afvalcontainers. Aan de Schubertlaan brandde een afvalcontainer helemaal uit.





In Assen vinden de laatste tijd met enige regelmaat kleine In de Venestraat stond ook een grijze container in brand. Dat brandje is geblust door de politie.In Assen vinden de laatste tijd met enige regelmaat kleine brandjes plaats. Het lijkt daarbij om brandstichting te gaan.