Ratten vangen door biologische vangmethode

De biologische rattenvanger (foto: Frits Emmelkamp)

ASSEN - Het bestrijden van ratten mag niet meer met gif sinds 1 januari en ook ruimen gemeenten ze niet meer op. Hans Hoekstra van Hoekstra Ongediertebestrijding merkt daarom dat het aantal ratten is toegenomen. Particulieren moeten dit nu zelf oplossen en dat gebeurt niet altijd goed.

"Het is een heel schoon dier. Een rat leeft wel in het riool, dus je zou zeggen van niet. Maar het probleem van de rat is dat er veel voorkomen en de wetgeving geeft aan: minder gif gebruiken," vertelt Hans Hoekstra.



Gif strooien

Eerder was het zo dat je gif kon strooien. Een goedkope en makkelijke oplossing om ratten te bestrijden. Maar vanaf 1 januari mag dit niet meer. Zo moet voorkomen worden dat dieren elkaar vergiftigen. "Als een rat of een muis bestrijdingsmiddelen binnenkrijgt, dan krijgen de beesten een inwendige bloeding en gaan dood. Als een dier buiten doodgaat, kan een roofdier hem opeten en kan die zelf ook doodgaan."



Leefomgeving aanpassen

Dus moet de ongediertebestrijding andere methoden gebruiken. De eerste stap is de leefomgeving aanpassen. "De meeste mensen zien als eerste dat er bij de kippen ratten voorkomen. Dan moet je de manier van eten geven bij de kip aanpassen. Dan zie je meestal dat de ratten weggaan."



Biologische vangmethode

Een andere alternatieve bestrijdingsmethode is een biologische vangmethode. Ongediertebestrijder Brando legt uit: "Dit is een apparaat waar je een lokstof in legt. De rat loopt via een trappetje een tunnel in. Zodra ze naar binnen gaan, ruiken ze het eten. Ze worden dan gevangen in een bak waar ze niet meer uitkomen." Uiteindelijk valt de rat in een bak met water en overlijdt.



Vooral de jonge ratten worden gevangen met de dozen. "Die zijn nog nieuwsgierig, de oude ratten zijn al meer ervaren. Die vermijden vaak plekken als ze denken dat er een klem is. Totdat de voedselvoorraad op is, dan pakken ze nog weleens het voedsel van de klem en weten we er een aantal te vangen."