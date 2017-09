Minder activiteiten bij Landgoed Mensinge

Landgoed Mensinge (Foto: Ronald Oostingh / RTV Drenthe)

RODEN - Landgoed Mensinge stopt met de brasserie, de commerciële activiteiten van de Landskeuken en met Mensinge Events. Dat blijkt uit de presentatie van de eerste toekomstplannen van interim-directeur Nina Hiddema.

Geschreven door Marjolein Knol

Landgoed Mensinge kampt met grote tekorten. "We waren technisch failliet", aldus Hiddema. Er moet flink in de organisatie gesneden worden om het hoofd boven water te houden. Het landgoed heeft een bioscoop, een klein theater, een landskeuken, een brasserie en een museum. Dat zijn nogal wat activiteiten en de interim-directeur liet gisteravond dan ook weten flink wat aan te passen in het beleid.



Meer focus en contact

Eind mei stapte de directie en het bestuur van het landgoed op. Hiddema is sinds drie maanden de interim-directeur van het landgoed en volgt daarmee Ids Dijkstra op.



“Ik wil veel meer focus en context geven aan het museum. We moeten het verhaal van de Havezate veel beter vertellen. Dit kunnen we doen door keuzes te maken in de presentaties en tentoonstellingen en de collectie beter te laten zien”, aldus Hiddema.



Zo krijgt de bioscoop bijna een derde minder filmvoorstellingen en wordt er een keuze gemaakt in het soort films dat wordt vertoond. De bioscoop moet meer een filmhuis worden en daarnaast kinderfilms tonen. "Maar dit gaan we komend jaar goed bekijken", zegt Hiddema. Het theater blijft bestaan zoals hij nu is.



Gevolgen voor personeel

Met de brasserie is het landgoed volledig gestopt. Hiddema: "De brasserie is ooit ontstaan om zwarte cijfers te schrijven en daarmee de tekorten bij het culturele deel op te vangen. Dat is niet gelukt. Daarom heb ik op de rem getrapt." Dit heeft ook gevolgen voor het personeel, maar welke precies wil de interim-directeur nog niet zeggen.



Een opvallende verandering is dat het landgoed meer wil samenwerken met bijvoorbeeld Museum Kinderwereld, het Scheepstrakabinet, Landgoed Nienoord en regionale theaters. Iets dat het vorige bestuur afhield, maar waar Hiddema nu op inspringt. "Als we de museumjaarkaart hebben, kunnen we mooie combinaties gaan maken."



Geen commerciële activiteiten

Ook is het landgoed gestopt met de commerciële activiteiten bij de Landskeuken, wat betekent dat hier geen grote feesten meer gehouden kunnen worden. De Landskeuken is een museaal onderdeel en heeft geen horecavergunning. Daarnaast zette Hiddema definitief een streep door Mensinge Events.



"Dat was eigenlijk al gestopt toen ik kwam", zegt de interim-directeur. "Mensinge Events is ook echt nooit van de grond gekomen. Dus nu hebben we er helemaal een streep door gezet." In de gemeenteraad is nog genoemd om het bedrag dat Mensinge Events ooit heeft gekregen terug te vorderen, maar volgens Hiddema is dit nog niet zeker.



De interim-directeur sluit haar presentatie af met te zeggen dat er toch meer aan de hand is dan ze vooraf dachten. Ook moet er nog een 'financiële injectie' bij van de gemeente. "En dan is het nog een kindje zonder veel vet op de botten", aldus Hiddema.