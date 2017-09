Hennepkwekerijen opgerold in Hoogeveen en Assen

HOOGEVEEN - In Hoogeveen heeft de politie gisteravond een hennepkwekerij ontdekt. Agenten vonden er 362 hennepplanten. De plantjes zijn meteen vernietigd.

De kwekerij zat in een huis aan de Vlaskamp. De huurder van het huis, een 47-jarige man, is opgepakt.De politie heeft een geldbedrag en een auto in beslag genomen . De hennepkwekerij kwam aan het licht door tips van buurtbewoners.Ook in Assen had de politie gisteren beet. In een flat aan de Gouwe vonden agenten een hennepkwekerij. Hoeveel plantjes daar in stonden, is niet bekend. Een man van 27 is opgepakt als verdachte.