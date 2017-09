Iets meer mensen met een WW-uitkering in Drenthe

Eind augustus hadden 12.108 mensen een WW-uitkering (foto: Lex van Lieshout / ANP XTRA)

ASSEN - Het aantal mensen dat een WW-uitkering krijgt in onze provincie is in augustus licht toegenomen ten opzichte van de maand ervoor.

"Een mogelijke verklaring ligt in het karakter van de Drentse arbeidsmarkt, die kenmerkt zich door veel uitzendwerk en tijdelijk werk in bijvoorbeeld bouw en onderwijs", legt uitkeringsinstantie UWV uit. "Dit, in combinatie met de late zomervakantie in het Noorden waardoor leerkrachten later uitstromen, zorgt tijdelijk voor een lichte stijging van het WW-bestand."



Eind augustus hadden 12.108 mensen een WW-uitkering. Dit is een lichte toename van 0,8 procent ten opzichte van juli. Als een vergelijking wordt gemaakt met vorig jaar augustus, is er juist sprake van een daling van 15,4 procent.



Volgens het UWV is er op dit moment vooral werk te vinden in de sectoren techniek, bouw, ICT en zorg.