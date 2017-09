Coffeeshops in het Noorden zetten jaarlijks 90 miljoen om

De vijftig coffeeshops in Noord-Nederland verkopen jaarlijks maximaal tien ton aan softdrugs (foto: ANP/Piroschka van de Wouw)

ASSEN - De vijftig coffeeshops in Noord-Nederland verkopen jaarlijks maximaal tien ton aan softdrugs. Dat blijkt uit een schatting van onderzoeksbureau Intraval in opdracht van de politie. De omzet bedraagt jaarlijks bijna 90 miljoen euro.

Hennep eindigt overigens lang niet in alle gevallen in coffeeshops, blijkt uit het onderzoek. Een deel komt terecht bij straatdealers en een ander deel wordt naar het buitenland geëxporteerd.



Aanbevelingen

Het onderzoek naar drugs is gehouden om de politie advies te geven over de opsporing van drugshandelaren. De onderzoekers raden de politie onder meer aan om de productie- en distributienetwerken beter in kaart te brengen. Nu is door tussenhandel vaak niet goed te achterhalen wat de oorsprong is van softdrugs.



Drie typen kwekers

In het Noorden zijn volgens de onderzoekers drie typen hennepkwekers te onderscheiden; hobbykwekers, professionele kwekers en commerciële kwekers. Bij de opsporing van hennepkwekers heeft die laatste groep de hoogste prioriteit. Zij hebben kwekerijen met meer dan 500 planten.