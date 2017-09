Stelling: Homeopathische middelen moeten niet meer vergoed worden

ASSEN - Homeopathische middelen: ze staan bij de drogist, in de apotheek en in de schappen van de winkel. En bijna 700.000 Nederlanders gaan weleens naar een homeopaat toe.

De alternatieve middelen worden getest op veiligheid, maar werken ze ook echt?Zolang hier geen bewijs voor is, moet er geen vergoeding meer komen, vindt de Europese adviesraad. De vergoeding is pas terecht, als er bewijs is dat de middelen werken, zegt de raad.Bij zorgverzekeringen is er een verschil tussen een basisverzekering en een aanvullende verzekering. De homeopathische middelen kunnen in de aanvullende verzekering worden vergoed, maar dit hangt wel van de zorgverzekering af.Wat vindt u? De vergoeding behouden of moet eerst worden bewezen dat de middelen werken?